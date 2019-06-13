قاضية إسبانية.. السيرة الذاتية لمحامية فريق الإمارات في قضية "الغمزة"

فاجأ نادي الإمارات الوسط الرياضي الإماراتي بتعاقده مع محامية إسبانية خبيرة في لوائح الفيفا والقوانين الرياضية في قضيته الشهيرة إعلاميا باسم "الغمزة"، والذي طالب فيها بالتحقيق في مقطع فيديو جمع الثنائي ماجد ناصر حارس نادي شباب الأهلي والبرزيلي جابرييل لاعب الفجيرة خلال مباراة الفريقين بالجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي.

وأعلن محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة الإمارات لكرة القدم، خلال مؤتمر تقديم المدرب عيد باروت عن تعاقده مع المحامية الإسبانية، بالإضافة إلى محامي مواطن من أصحاب الخبرة القانونية.

نادي الإمارات قال في الشكوى الذي تقدم بها إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين فريقي شباب الأهلي والفجيرة على نتيجة مباراتهما التي انتهت بفوز الأخير 3-1، ما تسبب في هبوط الإمارات لدوري الدرجة الأولى، مطالبا باعتبار الفجيرة خاسراً بنتيجة "3-0".

واعتمد الإمارات في شكواه على مقطع فيديو قام فيه ماجد ناصر حارس شباب الأهلي بـ"الغمز" لفيرناندو جابرييل لاعب الفجيرة خلال تنفيذ ركلة جزاء احتسبت خلال المباراة.

"العين الرياضية" تسلط الضوء على السيرة الذاتية للمحامية الإسبانية روزاليا أورتيجا التي تعاقد معها مع نادي الإمارات لتولي القضية.

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عملت أورتيجا كمستشارة في مكاتب محاماة قبل عملها الخاص، وفي عام 2013 أسست مكتب محاماة خاص بها متخصص في القانون الرياضي، يعمل على تقديم المشورة للرياضيين والأندية الرياضية والاتحادات والحكام.

ويعمل أيضاً المكتب على تقديم المشورة بشأن حقوق الملكية للصور والعقود الرياضية والإجراءات القانونية في مجال الرياضة دولياً ومحلياً.

وتحاضر الإسبانية روزاليا في المعهد العالي للقانون والاقتصاد في مدريد، وتشارك كمتحدث رسمي بالعديد من المؤتمرات الرياضية المحلية والدولية.

شاركت أورتيجا أيضاً في كتابة العديد من الكتب القانونية في مجال العقود الرياضية وحقوق الملكية والعقوبات الرياضية.

وحصلت على شهادة القانون من جامعة العلوم الاجتماعية والقانونية من مدينة توليدو الإسبانية، وأيضاً درجة الماجستير في قانون الرياضة.

وتعمل المحامية الإسبانية كقاضية استئناف في الاتحاد الدولي لكرة الباسك، ورئيسا للجنة الانضباط الرياضي في اتحاد الرماية الأولمبي الإسباني، ونائب رئيس معهد القانون الرياضي الأمريكي.