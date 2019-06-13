مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طلبت النجمة الشهيرة مادونا، طائرة خاصة جديدة كي تقلها في جولتها العالمية، لكن موقع "رادار أونلاين" علم من مصادر خاصة أن تلك الطائرة لم تلبِ متطلبات مادونا.

وأشار مقربون من النجمة العالمية إلى أنها رفضت ركوب الطائرة بدعوى أن الأرضيات الرخامية الموجودة في الحمام كانت باردة للغاية، فضلاً عن أنها كانت تريد تشغيل "جهاز تبريد" على متنها كي يساعدها على الاستشفاء بعد الانتهاء من الغناء.

وتبين أنه تم إخبار مادونا، 60 عامًا، بأنه لن يكون بوسعها استخدام ذلك الجهاز "الخاص بالتبريد" - حيث يتم ضخ بخار النيتروجين على الجسم عند 200 درجة فهرنهايت تحت الصفر– خلال تواجدها على متن الطائرة.

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كما علم الموقع من أحد المعاونين لها أنها تسافر وبرفقتها اثنان من أخصائيي تجميل الوجه بالإضافة لامتلاكها جهاز علاج بالتبريد، تصطحبه معها، وتستعين به أثناء تلقيها العلاجات".

وأضاف هذا المصدر "وقد قامت بوضع جهاز التبريد هذا على متن الطائرة وأرادت أن تستخدمه أثناء الرحلة، لكن قائد الطائرة أخبرها أنها إن فعلت ذلك، فلن يتمكن مطلقًا من الإقلاع بالطائرة؛ لأن الجهاز في هذه الحالة سيستحوذ على كل قوة الطائرة".