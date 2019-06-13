شكران مرتجى توجه رسالة مؤثرة لأمل عرفة بعد اعتزال الأخيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الممثلة السّورية شكران مرتجى رسالة لزميلتها أمل عرفة، بعدما تأزمت علاقتهما بالآونة الأخيرة بسبب عدم إجابة شكران في إحدى المقابلات عن سؤال من هي الممثلة الأهم: أمل عرفة أم ماغي بوغصن؟ إذ فضّلت شكران "أكل خبيصة السمك بالكريما".

وفي التفاصيل، فقد كتبت مرتجى: "أمل عرفة لم ولن تكوني بحاجة شهادتي على ما قدّمتيه للفن غناء وكتابةً وتمثيلاً من إبداع، الخلاف لا يفسد للود ولموهبتك قضيّة. أنت في الذاكرة، كنت وستبقين، ولا تحتاجين مني دليلاً".

وأضافت شكران مرتجى "هذا المنشور لأقول لك: نحن محكومون بالأمل وأنت الأمل. حتى محبتي لا تحتاجين لها، فمحبيكي كُثر، وأي عتب أعلم أنه محبة والقلب يتسع لمحبة الكون... وإن أحببت الآخرين لا يعني كرهًا لأحد، هكذا أنا أحب الجميع فالله محبة".

وأوضحت شكران مرتجى في ختام رسالتها "ملاحظة: هذا البوست لا لكي يصفق لي أحد ولا لأزيد عدد الفولورز ولا من أجل سكوب وأن أصبح حديث السوشال ميديا ولا تمسيح جوخ ولست بوقًا لأحد ولا لنيل دور ما. وإنما البوست لما ورد أعلاه فقط ولصيادي الماء العكر، صنارتكم اليوم خالية عذرًا".

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وكانت أمل عرفة وجهت لمرتجى عتابًا علنيًا عبر فيسبوك مليئًا بالتلميحات التي تشير إلى أن مرتجى قد اتبعت مصلحتها الشخصية في لقائها مع النجم باسم ياخور في برنامجه "أكلناها" وقالت عرفة: "العزيزة شكران مرتجى عندما طرح عليها سؤال للمقارنة بين أمل عرفة وماغي بوغصن من الناحية الفنية فضلت مرتجى تناول طبق "خبصة" حتى تداري إحراجها أمام هكذا سؤال".

وأضافت عرفة متوجهة لمرتجى أنها لو كانت مكانها لقالت رأيها ورأي ملايين الناس بقدرات أمل عرفة الفنية مع تسليط الضوء على قدرات ماغي بوغصن الفنية، مؤكدة لمرتجى أنه وقتها لن تخسر ماغي بوغصن؛ لأنها الحقيقة.

يشار إلى أن أمل عرفة قررت أن تعتزل الفنّ مؤخرًا، حيث صرحت: "سأترك الفن لأهله هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي"، وذلك بعد أزمة تعرضت لها عرفة مؤخرًا في سوريا.