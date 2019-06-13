اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن صحة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تتحسن بشكلٍ واضح بعد الوعكة الصحية التي أدخلتها المستشفى منذ أسابيع وسط التساؤلات والتأويلات حول وضعها الصحي وتداعياته. حيث يتردد أنها بصدد إطلاق أغنية منفردة في لقاء مع الصحافيين ستتحدث فيه عن أزمتها بنفسها.

هذا وأشارت المعلومات المتناقلة في المواقع إلى أنها تستعد لخروجها من المستشفى وتتحضّر لمجموعة من الحفلات في أوروبا بينها حفلة في قبرص،

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار عن جولة أوروبية لـ"هيفاء وهبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.