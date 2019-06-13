إليسا تعود من رحلة علاج وتستعد لألبومها

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""الخليج 365"" من بيروت: تستأنف الفنانة اللبنانية إليسا نشاطها الفنّي في لبنان بعد عودتها من رحلة علاج قامت بها إلى ألمانيا. حيث ستتابع إختيار أغنيات ألبومها الجديد المُقرّر طرحه في نهاية العام 2019.

ونشرت صورة لها من مطار اسطنبول الجديد حيث ظهرت الضمادات الطبية على يدها، لكن الابتسامة بدت واضحة على وجهها. الأمر الذي لاقى تفاعلاً إنسانيا ملفتاً من متابعيها الذين عبّروا عن تأثرهم بعلاجها وتمنوا لها الشفاء العاجل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.