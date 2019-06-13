- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير مهنئًا محمود الليثى بعيد ميلاده: "حبيبى وغالى عندى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سعد الصغير، على تهنئة صديقه الفنان محمود الليثى بعيد ميلاده، متمنيًا النجاح والتوفيق فى حياته الشخصية والفنية.
ونشر سعد الصغير صورة تجمعه بمحمود الليثى عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلاً: "ابو الالياس حبيبى نزلت أنا بعد الكل علشان أنت حبيبى وغالى عندى وربنا يكرمك ياحبيبي كمان وكمان كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة حبيبى يارب ومن نجاح لنجاح يارب".
وطرح الفنان الشعبى، سعد الصغير أغنية جديدة "اعمل كدة كدة" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي، ومن إخراج كامبا.
سعد الصغير
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير مهنئًا محمود الليثى بعيد ميلاده: "حبيبى وغالى عندى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.