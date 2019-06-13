شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمير كرارة يحتفل بنجاح فيلمه "كازابلانكا" فى دبى وسط الجمهور الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجم أمير كرارة وصناع فيلم "كازابلانكا" إلى دبى فجر اليوم الخميس ، للإحتفال بنجاح العمل بعد تحقيقه أعلى الإيرادات وسط حضور محبيه ومعجبيه هناك، حيث تصدر إيرادات موسم عيد الفطر فى مصر، محققا 38 مليون جنيه فى غضون 9 أيام فقط، وهو رقم قياسى حققه الفيلم فى ظل المنافسة الشرسة بين باقى الأفلام المطروحة فى الموسم .

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.