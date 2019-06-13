- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأسود يليق بك.. ريهانا بملابس سوداء لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الغناء والتمثيل ريهانا من عشاق اللون الأسود، وذلك بعدما ظهرت مؤخراً خلال أحد الحفلات الخاصة بالأمس الأربعاء داخل مدينة نيويورك وهي ترتدى فستان باللون الأسود كلياً.
ريهانا (1)
ريهانا التي قضت رحلة منذ أيام استمتعت فيها بأجازتها مع حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل ظهرت بعد ذلك أثناء ذهابها إلى المطار فى إطلالة سوداء لليوم الثاني على التوالى مما دفع جمهورها للتساؤل حول سبب إصرارها على الظهور بهذا اللون مرة أخرى.
ريهانا (2)
على جانب آخر تواصل ريهانا الإستعداد من أجل طرح ألبومها الجديد التي تعمل علي أغانيه من أجل العودة به للغناء مرة أخرى بعد آخر ألبوم لها التي طرحته فى عام 2016 منذ ثلاثة سنوات.
ريهانا (3)
ريهانا (4)
ريهانا (5)
اطلالة ريهانا فى حفلها الأخير قبل توجهها للمطار
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الأسود يليق بك.. ريهانا بملابس سوداء لليوم الثانى على التوالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.