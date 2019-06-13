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شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تعتذر عن مسرحية "جوازة مرتاحة".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة منة فضالى اعتذارها عن مسرحية "جوازة مرتاحة" مع الفنان أحمد صفوت وإخراج أحمد جبر، والتى كانت تستعد لعرضها فى أحد فنادق الغردقة، وانطلق عمليات الدعاية فى الأيام الماضية بطرح بوستر المسرحية والذى تصدرته بصحبة الفنان أحمد صفوت.
ووجهت منة رسالة إلى أسرة المسرحية وقالت فيها:"لكل أسره مسرحية جوازه مرتاحة بعتذر جداً جداً لعدم مشاركتي العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامي والتوفيق للجميع".
منة فضالى
يذكر أن منة تنتظر عرض الجزء الثانى من حلقات مسلسل "قيد عائلى" على قناة dmc فى الفترة المقبلة، اضافة إلى انتظارها عرض "أفراح إبليس 2" أيضاً حيث تشارك فى بطولته جمال سليمان وصابرين ومحمود عبد المغنى وكمال أبورية ومنى عبد الغنى ومحمد عادل وهنادى مهنى، ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة وتأليف مجدى صابر وإخراج أحمد خالد أمين.
البوستر الدعائى للمسرحية
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