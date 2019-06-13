شكرا لقرائتكم خبر عن كيف هنأت أصالة محمد عبده بـ عيد ميلاده ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة الغنائية أصالة، فنان العرب الفنان محمد عبده، بعيد ميلاده موجها له رسالة حب وامتنان، حيث نشرت صورة تجمعها بمحمد عبده، عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: " "وللغالي القدوة القدير المحترم، أستاذ الفن والذوق والرقي والمثابرة، كل عام وأنت هواء هذا الوطن وأمانة".

وأضافت أصالة فى رسالتها، " كل عام وأنت المتربع المبهر المهتم بتفاصيل عمله، وفي كل مرة بشكل مختلف، متجدد غض المشاعر وبريء الابتسامة، حنون لطيف، كل عام وأنت الخير".

يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرا حفل غنائى في الدمام بالسعودية، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، كما أحيت حفل آخر فى الكويت.