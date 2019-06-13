محمد جمعة لـ"الخليج 365": "الممر" وثيقة تاريخية.. وأتعاون مع "نتفليكس" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد جمعة، إن أحد أهم الأسباب التي شجعته على المشاركة في فيلم "الممر"، تقديمه لدور مواطن مصري من أهل سيناء لأول مرة، إلى جانب تركيز الفيلم عن دور أهل سيناء في حرب الاستنزاف في الفترة من 1967 وحتى 1973.

وأضاف جمعة الذي يلعب دور "أبو رجيبة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم وثيقة تاريخية مهمة، ووجدتها فرصة للمشاركة في عمل لا يتكرر كثيرًا، وأعتبر أن المشاركة في (الممر) شرف لأي ممثل".

وعن أداء دور البدوي يقول "حرصت على مراعاة أن يشعر الجمهور أنني بدوي، وبذلت مجهود كبير حتى لا تخرج اللهجة بصورة تشبه الكاريكاتير، وكان معنا مصحح لهجة موجود بشكل دائم".

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جمعة أكد أن الأفلام الحربية مكلفة جدًا، ففيلم "الممر" ميزانيته تتجاوز ميزانية 5 أفلام، ودائمًا ما يبحث المنتج عن المكسب، ماذا سينفق وماذا سيحقق، والبعض لا يحب أن يغامر بأمواله، وهي الأسباب التي جعلت هذه النوعية من الأفلام تغيب عن شاشة السينما لسنوات، متابعًا "لكن المنتج هشام عبدالخالق أراد أن يصنع فيلمًا يضعه في تاريخه وتاريخنا، فاختار تقديم فيلم مهم بحجم (الممر)".

وعن مشاركته في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ"، مع الفنان مصطفى خاطر، أكد أن ردود الأفعال التي جاءته كانت إيجابية، وأكثر ما أعجبه وجعله يضحك تعليق أحد متابعي المسلسل، والذي قال فيه "اكتر حد عجبني الضابط محمد لأنه كان زينا مش فاهم حاجة".

من ناحية أخرى، يستعد جمعة للمشاركة في بطولة فيلم جديد، إلى جانب استعداده للمشاركة في عمل من إنتاج "نتفليكس".