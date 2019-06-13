"نتفليكس" تبدأ عرض أول عمل عربي أصلي "جِنّ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت اليوم 13 يونيو، شبكة نتفليكس، الرائدة في مجال الترفيه عالميًا عرض أول مسلسل عربي أصلي لها في منطقة الشرق الأوسط، ويحمل اسم "جِنّ".

تم تصوير مشاهد مسلسل "جنّ" في مدينة عمّان العصرية والبتراء القديمة، ويحكي المسلسل قصة مجموعة من المراهقين العرب وكيف تخضع صداقتهم وأحاسيسهم الرومانسية للاختبار عندما يستدعون قوى الجنّ الخارقة إلى عالمهم دون قصد. وعندما يصبح "الجنّ" أقوى وتزداد ضبابية المشهد بين الخير والشرّ، لا يعرف طلاب الثانوية بمن يثقون. فهل يتمكنون من إيجاد الإجابات المطلوبة لإنقاذ أصدقائهم؟

يضم المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين، وهم: سلمى ملحس، وحمزة عقاب، وسلطان الخيل، وعائشة شحالتوغ، كما يشارك فيه كل من بان حلاوة وياسر الهادي وزيد الزعبي وكرم طباع ومحمد نزار وعبدالرزاق جركس ومحمد هندية وهنا شمعون.

يُشار إلى مسلسل جِنّ من إنتاج شركة "كبريت للإنتاج" ومن إخراج المخرج المعروف مير جان بو شعيا، الذي يتولى أيضًا الإخراج التنفيذي إلى جانب الثنائي إيلان وراجيف داساني (SEAM)، الذين شاركا أيضًا في كتابة السيناريو. كما شارك المخرج الأردني أمين مطالقة، والحاصل على جائزة صن دانس عن فيلم كابتن أبو رائد، في إخراج وكتابة السيناريو لمسلسل جِنّ.

Advertisements

ويعد مسلسل "جنّ" الأول من عدة أعمال عربية أصلية من منطقة الشرق الأوسط المقرر إطلاقها على منصة Netflix مع انضمام "مدرسة الروابي للبنات" و"ما وراء الطبيعة" إلى قائمة الأعمال العربية التي ستُعرض على Netflix في المستقبل القريب، مما يُعزز من استثمارات الشركة في المنطقة.

واحتفالاً بالعمل استضافت Netflix حفل إطلاق مسلسل "جِنّ" في مدينة عمّان حضره طاقم التمثيل وفريق العمل وممثلون عن وسائل الإعلام ومجموعة من الشخصيات المؤثرة من المنطقة.

وصرحت كيلي لوجينبيل، نائب الرئيس للأعمال الأصلية العالمية لدى Netflix خلال حديثها عن إطلاق المسلسل: "إنه يوم نفخر به في Netflix، فمنطقة الشرق الأوسط ثرية جداً بالقصص والروايات، ولذا نحن جداً متحمسون لإيصال هذه القصص الرائعة إلى مشاهدينا حول العالم. مسلسل جِنّ هو قصة عربية خالصة تحمل طابعاً وموضوعات عالمية، منها الحب والصداقة والفكاهة والمغامرة، ونتوقع أن يروق محتواه للشباب في جميع أنحاء العالم".

وقالت الأميرة ريم علي عضو مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومدير عام الهيئة بالإنابة: "إنه من دواعي سرور الهيئة أن ترحب بإطلاق أول مسلسل عربي أصلي من إنتاج Netflix، ونفخر بكون طاقم التمثيل جميعهم أردنيين، كما نفخر بمشاركة المخرج الأردني الجنسية والحائز على عدة جوائز، أمين مطالقة، في إخراج المسلسل بجانب قيامه بكتابة سيناريو بعض حلقاته. كما نسعد بأن هناك أيضاً مسلسل ثانٍ بمحتوى محلي يجري تصويره حالياً هنا في بلدنا الأردن التي تزخر بالعديد من القصص المحلية التي يجب الكتابة عنها وتوصيلها إلى جمهور عالمي، والهيئة حريصة على تقديم تلك القصص بقالب فني متميز سواء من خلال السينما أو التليفزيون".