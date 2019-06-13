محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: بعلم و"فانلة" منتخب مصر التي تحمل رقم 10 الخاص باللاعب محمد صلاح، أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن دعمها للمنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. رانيا نشرت صورها عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وكتبت "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. وبإذن الله البطولة هتفرحنا كلنا. كأس الأمم الأفريقية. مصر المنتخب المصري" منتخب مصر يخوض مباراته الودية أمام نظيره التنزاني التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، في أولى تجارب الفراعنة الودية استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور رانيا يوسف تدعم المنتخب المصري بـ"تيشيرت" محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.