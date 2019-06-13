صورة| رامي جمال مع والدته: "من غير دعاها مكنش في أي خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان رامي جمال صورة مع والدته عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق جمال على الصورة: "أنا واللي من غير دعاها مكنش ولا هيبقي في أَي خير، الله يحفظك ويسعدك ويبارك في صحتك يا ست الكل".

يشار إلى أن الفنان رامي جمال، طرح آخر ألبوماته "ليالينا" في ديسمبر من العام الماضي، ويضم الألبوم 17 أغنية، أبرزها "راح لحاله"، "ما تظلمنيش"، "دي العيون".

