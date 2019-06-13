السبت.. "وسط البلد" على "المكشوف" بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استمرارًا لفعاليات المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، يقدم فريق وسط البلد حفلًا في الثامنة مساء السبت 15 يونيو .

أعد الفريق مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، منها: "قربيلي، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمي، شمس النهار".

يُذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999، ونجح في تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، بعد أن خلق لون موسيقي جديد، أصدر عدة ألبومات كما شارك في بعض الأعمال السينمائية.