فيديو.. محمد الشرنوبي يتقدم لخطبة المنتجة سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت المنتجة سارة الطباخ، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مقطع فيديو للفنان محمد الشرنوبي، وهو يتقدم لخطبتها من عائلتها.

وظهر "الشرنوبي" في الفيديو، وهو يقول: "يا عمي أنا بطلب إيد سارة من حضرتك"، ليرد والدها بالموافقة، فيما ظهر باقي أفراد عائلتها، وهم يباركون الخطبة داخل منزلهم.

يذكر أن سارة الطباخ، ارتبطت بعلاقة صداقة منذ فترة مع محمد الشرنوبي.

ويشارك محمد الشرنوبي حاليا في بطولة فيلم "الممر"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، محمد جمعة، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.