الفنان ياسر صادق يتعرض لأزمة صحية ورسالة من القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان ياسر صادق، لوعكة صحية، استلزمت نقله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات أمس الأربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، عبر موقع فيسبوك، صورة للفنان الكبير، وعلقت: "إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، تتمنى الشفاء العاجل للفنان القدير ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وعضو اللجنة العليا للمهرجان، حيث إنه يمر يأزمة صحية، وفي العناية المركزة"

ويترأس صادق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منذ يناير الماضي، بقرار من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.