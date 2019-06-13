شاهد.. رامي جمال بصحبة والدته

نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة برفقة والدته وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". واهدى رامي في الصورة لوالدته كلمات من القلب قائلاً:" انا واللي من غير دعاها مكنش ولا هيبقي في اَي خير الله يحفظك ويسعدك ويبارك في صحتك يا ست الكل". غير دعاها مكنش ولا هيبقي في اَي خير الله يحفظك ويسعدك ويبارك في صحتك يا ست الكل". يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أغنية "البرد" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أحمد مرزوق، ألحان:محمد يحيى.

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