بالفيديو.. كاظم الساهر يتخطى الربع مليون مشاهدة بأغنية "متمردة"

اجتازت أغنية "متمردة" للقيصر كاظم الساهر حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:كريم العراقي، ألحان:طاظم الساهر، توزيع:ميشال فاضل. يذكر ان الساهر قد أحيي آخر حفلاته في السعودية ضمن موسم جدة للحفلات، وشهد الحفل تقديمه لباقة غنائية مميزة لجمهوره وأبرزها"انا وليلى، متمردة،عيد وحب".

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