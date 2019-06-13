الأخوة الأعداء .. حرب محمد الشرنوبى ضد شقيقته مطربة الملاهى الليلية

أسئلة كثيرة تدور فى الوسط الفنى حاليا بعد الحرب التى قرر المطرب الموهوب محمد الشرنوبى أن يخوضها ، حرب نعم ولكن لن تتصوروا ضد من ؟ ضد شقيقته " ر" التى تعمل منذ سنوات مطربة فى الملاهى الليلية ، ولم يكن أمرها يشغل بال شقيقها محمد إطلاقا ، كما لم يكن هو ولا أفراد الأسرة يرون أن عملها مطربة ملاهى ليلية يمثل عيبا أو إساءة لسمعتهم ، مادامت تؤدى عملها وتعود ، لكن الجديد أن الفنان محمد اكتشف أن شهرته تتعاظم واسمه يتصدر أفيشات الأعمال الفنية ، وأنه أصبح مطلوبا في حفلات كبرى وقد زادات موارده المالية
لكن الغريب والمؤسف إن الشرنوبى بدل ما يفيض بنعمة الله التي أنعم عليه به ويقوم بمساعدة شقيقته "ر" التى طالما كان مؤمن بموهبتها وصوتها ، كأن ينتج لها ألبوما أو حتى ينفق عليها ، قرر أن شغلها فى الملاهى لم يعد يناسبه وأنها لابد أن تتوقف فورا ، قرار مستبد من نجم النجوم وعلى الأخت المسكينة أن ترضخ في الحال وتذعن له دون أيه رد فعل سوى الطاعة الكاملة
الأخت المسكينة ، رفضت وسألت أخوها النجم : طب آكل منين؟ هتعوضنى ؟ هل هتصرف عليا؟ والأخ شرنوبى نجم النجوم وعد وماطل ، يريدها أن تتوقف عن العمل دون أن ينفق عليها ، وليه بدون مناسبة وكأنه اكتشف الآن فقط إن أخته تغني فى
الأسرة رفضت ضغوط محمد الشرنوبى على شقيقته ، وقالت له :" يعنى إنت لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا ، يا أخى إيه الأنانية دى ، ومع ذلك مازال الأخ النجم المتصيت محمد الشرنوبى سكران بالصيت والغنى اللى حققه خلال السنتين اللى فاتوا ، وأعلن الحرب على شقيقته "ر" اللى من لحمه ودمه ، وراسه وألف سيف يا تبطل غنا فى الملاهى يا تبطل غنا فى الملاهى ، ذوق ..عافية لازم تبطل ، طب تعيش منين يا نجم ؟ يرد من الآخر : " مليش فيه""
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