الأخوة الأعداء .. حرب محمد الشرنوبى ضد شقيقته مطربة الملاهى الليلية

أسئلة كثيرة تدور فى الوسط الفنى حاليا بعد الحرب التى قرر المطرب الموهوب محمد الشرنوبى أن يخوضها ، حرب نعم ولكن لن تتصوروا ضد من ؟ ضد شقيقته " ر" التى تعمل منذ سنوات مطربة فى الملاهى الليلية ، ولم يكن أمرها يشغل بال شقيقها محمد إطلاقا ، كما لم يكن هو ولا أفراد الأسرة يرون أن عملها مطربة ملاهى ليلية يمثل عيبا أو إساءة لسمعتهم ، مادامت تؤدى عملها وتعود ، لكن الجديد أن الفنان محمد اكتشف أن شهرته تتعاظم واسمه يتصدر أفيشات الأعمال الفنية ، وأنه أصبح مطلوبا في حفلات كبرى وقد زادات موارده المالية

لكن الغريب والمؤسف إن الشرنوبى بدل ما يفيض بنعمة الله التي أنعم عليه به ويقوم بمساعدة شقيقته "

ر" التى طالما كان مؤمن بموهبتها وصوتها ، كأن ينتج لها ألبوما أو حتى ينفق عليها ، قرر أن شغلها فى الملاهى لم يعد يناسبه وأنها لابد أن تتوقف فورا ، قرار مستبد من نجم النجوم وعلى الأخت المسكينة أن ترضخ في الحال وتذعن له دون أيه رد فعل سوى الطاعة الكاملة

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الأخت المسكينة ، رفضت وسألت أخوها النجم : طب آكل منين؟ هتعوضنى ؟ هل هتصرف عليا؟ والأخ شرنوبى نجم النجوم وعد وماطل ، يريدها أن تتوقف عن العمل دون أن ينفق عليها ، وليه بدون مناسبة وكأنه اكتشف الآن فقط إن أخته تغني فى

الملاهى الليلية . ولم يكن من الأخت " ر" إلا أنها تستغيث بالأسرة التي صرحت بأن وقفت فى صفها طبعا" لأنها ما بتعملش حاجة غلط ولأن مفيش حاجة استجدت عليها ، هيا كانت ومازالت بتغنى فى ملاهى الدرجة التالتة وأخوها ربنا فتح عليه ، ليه بقى عايز يوقفها دلوقتى بحجة إنها تعره وإن مستواها معدش يتناسب مع صعوده الفنى"؟

الأسرة رفضت ضغوط محمد الشرنوبى على شقيقته ، وقالت له :" يعنى إنت لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا ، يا أخى إيه الأنانية دى ، ومع ذلك مازال الأخ النجم المتصيت محمد الشرنوبى سكران بالصيت والغنى اللى حققه خلال السنتين اللى فاتوا ، وأعلن الحرب على شقيقته "ر" اللى من لحمه ودمه ، وراسه وألف سيف يا تبطل غنا فى الملاهى يا تبطل غنا فى الملاهى ، ذوق ..عافية لازم تبطل ، طب تعيش منين يا نجم ؟ يرد من الآخر : " مليش فيه""