في ساعاتها الأولى.. "تكة" تتخطى ربع مليون مشاهدة لـنصيف زيتون

طرح الفنان ناصيف زيتون أغنيته الجديدة "تكة"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. الأغنية كلمات: ضياء أشا، ألحان: عمر الخير، توزيع: عمر الصباغ، وبلغ عدد مشاهدات الأغنية بعد ساعات قليلة من طرحها أكثر توزيع: عمر الصباغ، وبلغ عدد مشاهدات الأغنية بعد ساعات قليلة من طرحها أكثرمن 300 ألف مشاهدة. يذكر أن آخر أعمال ناصيف الغنائية أغنية "أزمة ثقة"، التي طرحت كتتر للمسلسل الرمضاني "الهيبة"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 22 مليون مشاهدة.

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