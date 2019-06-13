"وحيد ممدوح" في عيد الموسيقى العالمي بدبي

يقف لأول مرة عازف الجيتار، وحيد ممدوح، على مسرح أوبرا دبي، ليقدم فاصل موسيقي كامل مع فرقته، ضمن احتفالات دبي بعدي الموسيقي العالمي في ٢١ يونيو الجاري، والذي تنظمه الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، وأكد وحيد سعادته في المشاركة للمرة الثانية في هذه الاحتفالية بعد أن شارك فيها منذ ٣ أعوام في أبو ظبي، مؤكدا أن عيد الموسيقي هو متنفس للقاء كل المبدعين في مجال الموسيقي ليس فقط في المنطقة العربية، بل العالم بأكمله لتقديم كل ما توصلوا إليه للجمهور.

ويشارك وحيد عدد من الموسيقيين والعازفيين العرب والأجانب، ومنهم المغني وكاتب الأغاني الإماراتي، حمدان العبري، وفرقته فانك راديوس، أغنيات الراب، وموسيقى الجاز، والريجي، وأيضا السورية لمى صملاجي، والتي تعيد للذاكرة صوت فيروز، وأخيرا الفنان الأردني، كمال مسلم، الذي

وحيد عاد للقاهرة مؤخرا بعد جولة مابين

يذكر أنه بدأ الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي في دبي، منذ عام 1999، حيث يقام سنويا مجانا في أماكن مختلفة من الإمارة، لتتجلى فيها أنواع الموسيقى العديدة على اختلاف لغاتها وخلفياتها الثقافية.

مجال الموسيقي ليس فقط في المنطقة العربية، بل العالم بأكمله لتقديم كل ما توصلوا إليه للجمهور.ويشارك وحيد عدد من الموسيقيين والعازفيين العرب والأجانب، ومنهم المغني وكاتب الأغاني الإماراتي، حمدان العبري، وفرقته فانك راديوس، أغنيات الراب، وموسيقى الجاز، والريجي، وأيضا السورية لمى صملاجي، والتي تعيد للذاكرة صوت فيروز، وأخيرا الفنان الأردني، كمال مسلم، الذيسيقدم خليط من الموسيقى الغربية واللاتينية والآسيوية.وحيد عاد للقاهرة مؤخرا بعد جولة مابين السعودية والإمارات، حيث شارك كعازف مع عدد من الفنانين، منهم أحلام، وحسين الجسمي، والتي أقيم ما بين جدة والدمام بالسعودية وأبوظبي بالإمارات، كما سيشارك في حفل آخر مع الأخير ١٩ يونيو الجاري أيضا قبل مشاركته في العيد العالمي للموسيقي.يذكر أنه بدأ الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي في دبي، منذ عام 1999، حيث يقام سنويا مجانا في أماكن مختلفة من الإمارة، لتتجلى فيها أنواع الموسيقى العديدة على اختلاف لغاتها وخلفياتها الثقافية.

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