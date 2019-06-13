نفاذ تذاكر حفل حماقي في السعودية

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفله الغنائي الثالث في السعودية بمدينة جدة، ضمن فعاليات موسم جدة للحفلات.

وتم نفاذ جميع فئات تذاكر الحفل ماعدا الفئة الفضية تبقي فيها القليل من التذاكر بقيمة 550 ريالًا سعوديًّا، على

أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 15 يونيو في المسرح الروماني الواجهة البحرية.

يذكر أن حماقي قد أحيا آخر حفلاته في مدينة الدمام، في احتفالات المملكة بعيد

الفطر المبارك، وشهد الحفل حضور كامل العدد من جمهوره ومحبيه الذي قدم لهم باقة غنائية متنوعة بين أغنيات من ألبوماته السابقة وأهمها نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، ناويها، أحلى حاجة فيكي إيه، مابلاش، وبين أغنيات ألبومه الجديد "كل يوم من ده" وأبرزها"واعمل إيه، يزلزل، قالوا عنك".