نفاذ تذاكر حفل حماقي في السعودية

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفله الغنائي الثالث في السعودية بمدينة جدة، ضمن فعاليات موسم جدة للحفلات.
وتم نفاذ جميع فئات تذاكر الحفل ماعدا الفئة الفضية تبقي فيها القليل من التذاكر بقيمة 550 ريالًا سعوديًّا، علىأن يقام الحفل يوم السبت الموافق 15 يونيو في المسرح الروماني الواجهة البحرية.
يذكر أن حماقي قد أحيا آخر حفلاته في مدينة الدمام، في احتفالات المملكة بعيد
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