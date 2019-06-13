تعرف على الأعمال المسرحية المصرية في "موسم جدة"

انطلق موسم جدة للحفلات منذ عدة أيام وشهد عدة نشاطات فنية وترفيهية، بالإضافة إلى سلسلة من الحفلات الفنية الضخمة لعدد من نجوم الخليج والوطن

العربي.

ويضيء الجزء المسرحي في الاحتفالات بأعمال مسرحية مصرية وهم مسرحية"3أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، ومسرحية

"الملك لير" للفنان الكبير يحيى الفخراني، مسرحية "كلها غلط" للفنان أشرف عبدالباقي.

يذكر أن "موسم جدة" ستتنتهي فعالياته يوم الثلاثاء 18 يونيو، لتستكمل المملكة احتفالاتها الترفيهية الصيفية في كافة المجالات الفنية لعام 2019.