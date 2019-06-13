"حاول تنساني".. ثاني أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد

بدأ الفنان رامي صبري في طرح بوادر ألبومه الصيفي الجديد "فارق معاك"، حيث طرح أغنية "أنا بابا"، وبرومو دعائي صغير لأغنية "حاول تنساني".

أغنية "أنا بابا" كلمات: هالة

علي، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: جلال حمداوي، وطرحها رامي منذ أسبوع على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثرمن 200 ألف مشاهدة.

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وثاني أغنيات الألبوم"حاول تنساني" من كلمات:تامر حسين:ألحان:رامي صبري، توزيع:طارق توكل.

يذكر أن آخر ألبومات رامي الغنائية كانت "الراجل" الذي طرح عام 2017، ومن بعدها بدأ في إصدار عدة أغاني منفردة، هم"أهد الدنيا، مبروك علينا".