كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 03:56 مساءً - نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي على ” إنستجرام ” عن مقلب قام بتنفيذه في الفنان بيومي فؤاد في كواليس فيلم رامز الجديد ” سبع البرمبة ” .
ظهر في الفيديو بيومي فؤاد جالسا في الكواليس ويدخل رامز جلال فجأة مستغلا عدم انتباه بيومي فؤاد بصافرة كبيرة كالتي كان يمسكها في برنامج ” رامز في الشلال ” فيفزع بيومي فؤاد من الصوت وينزعج كثيرا ويبدأ في سب رامز .
واستخدم رامز جلال صفارة ” تيت ” في الفيديو حتى لا يظهر سباب بيومي فؤاد له .
وقام رامز بتنفيذ عدد من المقالب في كواليس سبع البرمبة مع أبطال الفيلم منهم محمد ثروت ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس وآخرهم بيومي فؤاد .
كانت هذه تفاصيل خبر بيومي فؤاد يسب رامز جلال بسبب ” مقلب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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