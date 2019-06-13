سيرين تميمي .. أول شرطية محجبة بنيوجيرسي

كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 03:56 مساءً - سيرين تميمي أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني تبلغ من العمر 22 عاما . درست سيرين القانون وتمكنت من إجتياز اختبارات الشرطة . وأدت القسم كشرطية خلال حفل تخرجها من أكاديمية الشرطة بمدينة ” باترسون ” بولاية نيوجيرسي .. لتشكل هي وزميلتين لها أول دفعة جميعها نساء يتخرجن من أكاديمية الشرطة بالولاية . وتعتبر سيرين أول شرطية محجبة في ولاية نيوجيرسي .

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