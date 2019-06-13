صور.. بريانكا شوبرا تتعرض لإصابة في حفل «The Sky Is Pink»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض فيلم بريانكا شوبرا البوليوودي القادم في شهر أكتوبر، فبعد الجدل الدائر حول انسحابها من فيلم سلمان خان “بهارات”، واصلت بريانكا الإعلان عن فيلمها القادم، The Sky Is Pink “من إخراج شونالي بوس.

لذلك اجتمع كل من بريانكا شوبرا وزيرا وسيم، وروهيت سرف إلى جانب سيدهارث روي كابور وروني شيلفالا، وبقية فريق فيلم The Sky Is Pink “سكاي إيز بينك” لحضور حفل ختام الفيلم، مساء الثلاثاء 11 يونيو، على الرغم من غياب بطل العمل النجم فرحان أختار.

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ورغم معاناة بريانكا شوبرا من إصابة في الركبة لكنها كانت على ما يرام، وشاهدناها باطلالة صيفية أنيقة للحفل الختامي لـ The Sky is Pink، بينما كان طاقم الفيلم يضحكون خلال الاحتفالية التي نظمتها شركة الإنتاج، بدت بريانكا مذهلًا في ثوب أبيض قصير وحذاء أصفر لامع، على الرغم من تلك الضمادة التي وضعتها على ركبتها، ولم يردعها الالم عن الظهور بابتسامة كبيرة على وجهها.

في مقابلة سابقة، قالت بريانكا في وقت سابق، “على الرغم من أن الفيلم يدور حول فقدان الآباء لطفلهم بسبب مرض غير قابل للشفاء، إلا أنه يعتبر حالة وفاة فريدة من نوعها - يحتفل بحياة الناس بدلًا من الحداد على وفاتهم “.

وفي حديثها عن الفيلم، قالت شونالي في وقت سابق لـ PTI: “كانت بريانكا دائمًا خياري الأول، إنها تناسب الشخصية بشكل جيد، الفيلم يعتمد على قصة حقيقية. وقد تم اختيار السيناريو أولًا من المنتج سيدارت روي كابور”.