النيابة تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي.. تعرف على السب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أمرت نيابة التهرب من الضرائب، يوم الخميس 13 يونيو، بضبط وإحضار الفنان المصري فاروق الفيشاوي.

النيابة أمرت بالقبض على الفيشاوي لسداد ما تبقى من مستحقات لمصلحة الضرائب، وهو مبلغ 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.

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وجاء هذا القرار نظرا لاستدعاء النيابة فاروق الفيشاوي أكثر من مرة، لكنه لم يحضر، وهو ما دفعها لإصدار قرار بضبطه وإحضاره.

وكانت تحقيقات النيابة قد توصلت إلى أن الفيشاوي شارك في مسلسلات “أولاد الحلال، وعفريت القرش، وقاتل بلا أجر، وحياة شمس الأنصاري” بالإضافة إلى مشاركته في دعاية إعلانات لإحدى شركات الاتصالات، وبلغت حصيلة هذه الأعمال ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.

يذكر أن الفنان المصري فاروق الفيشاوي كان قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي، وقد أكد أنه سيتغلب عليه في كلمته خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية، والتي قال فيها: «بالعزيمة والإصرار سانتصر على هذا المرض، سأهزمه. سأحضر الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية لكي أقول لزميل أو زميلة أخرى: مبروك على الجائزة».