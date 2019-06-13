“بالصدفة”.. كارول سماحة إلى الشاشة الفضية بعد غياب ثمان سنوات

متابعة بتجـــــــــرد: بعد عامين على انتهاء تصوير فيلم “بالصدفة” بطولة النجمة اللبنانية كارول سماحة، تستعد الجهة المنتجة للعمل لطرحه في الصالات السينمائية اللبنانية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المقرر إطلاق الأغنية الخاصة بالفيلم والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” بصوت كارول سماحة ومن ألحان مرورن خوري خلال الأيام المقبلة ضمن الحملة الترويجية للعمل.

فيلم “بالصدفة” الذي تعود من خلاله كارول إلى عالم التمثيل بعد غياب ثمان سنوات، يشارك في بطولته الفنانون بديع ابو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

إيلي طايع