“ميغان” و”كيت” بعد الولادة.. أيهما سارت على خطى حماتها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ دخولها العائلة الملكية العريقة في إنجلترا كزوجة للأمير هاري، خطفت الأمريكية “ميغان ماركل” الأضواء، فيهتم بأخبارها الجميع، وتتوالى المقارنات بينها وبين دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” زوجة الأمير وليام.

وربما يكون سر المقارنة أنهما جاءتا خلفًا لامرأة أكثر شهرة ولها قصة أكثر درامية ساعدت على نشر أسطورتها عبر سنوات وهي الأميرة “ديانا”، فكثيرًا ما يستخدم المراقبون حياة “ديانا” وتصرفاتها كمرجعية لهذه المقارنات التي تعقد بين “ميغان” و”كيت”، فأي منهما سارت على نهجها وأي منهما خالفتها، بل ويحدد الجمهور درجة محبة المرأتين على هذا الأساس.

ومن أشهر الأحداث التي استوجبت المقارنة هي فترة ما بعد ولادة كل منهما، فأي منهما شابهت ديانا وأي منهما خالفتها بعد ولادتها، هذا ما تستعرضه “روتانا. نت” في التقرير التالي:

مكان الولادة والظهور الإعلامي:

أنجبت كيت ميدلتون الأمير لويس في مستشفى ليندو وينج بسانت لويس ماري في لندن، وهو نفس المكان ونفس الجناح التي أنجب فيه الأميرة ديانا الأمير وليام عام 1982، وقد اقتدت “كيت” بتركة الأميرة ديانا من خلال إنجاب أطفالها الثلاثة في جناح ليدو، أما في حالة ميغان ماركل فقد رفض القصر من الأساس التعليق على مكان إنجاب ماركل، وكان من المعروف أنها تخطط للإنجاب في منزل فروغمور في قلعة ويندسور، ولكن “ديلي ميل” تقول إنه تم نقلها إلى مستشفى، ويعتقد أنها مستشفى بورتلاند.

أما عن الظهور الإعلامي، فكانت ميدلتون كذلك أكبر الملتزمات بغرس ديانا حيث تم التقاط صورة لها مع الطفل بعد 6 ساعات فقط من ميلاد الطفل، على أبواب المستشفى، حتى أنها قد شوهدت مصففة ميدلتون الشخصية، أماندا كوك تاكر، ومصممة أزيائها ناتاشا آرتشر، وهما تدخلان المستشفى لتساعداها على الاستعداد للكاميرا، وهو نفس ما فعلته ديانا من قبل، ولكن ميغان ماركل انتظرت يومين كاملين لتظهر أمام الجمهور.

في الصورة التذكارية، ظهرت “كيت” وهي تحمل طفلها، وأيضاً الأميرة ديانا كانت تحمل أطفالها في الصورة، ولكن ميغان ماركل تركت هذه المسؤولية لزوجها هاري.

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الإعلان عن جنس الصبي للجمهور:

أُعلن عن وصول الأمير لويس عن طريق حساب التواصل الاجتماعي الرسمي لقصر كينسينغتون، مع تحية من 62 بندقية خارج قصر باكنجهام، ولكن تم إعلان ميلاد الأمير آرتشي عن طريق حساب الأمير هاري وزوجته المشتركة حيث أعلنا الخبر بشكل غير رسمي بفرحة “إنه صبي!”.

زيادة الوزن بعد الإنجاب:

لوحظ على ميغان ماركل زيادة الوزن بشكل كبير بعد إنجابها، وهو ما جعلها مادة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعية، وكثرت المقارنة بينها وبين كيت ميدلتون التي تستعيد وزنها بشكل مثالي وسريع بعد الإنجاب، وكذلك الأميرة ديانا التي لم يلاحظ عليها زيادة الوزن أبدًا، ولكن البعض علل ذلك بأن زيادة الوزن أمر طبيعي، وأن بطن الحامل لا تزول إلا بعد فترة من الولادة، وقد قالت مصادر أن “ميغان” تحاول السيطرة على وزنها وأنها تتبع نظامًا نباتياً صحياً من أجل هذا.

إجازة الأمومة بعد الإنجاب:

حصلت ميغان ماركل على إجازة أمومة تصل إلى 3 أشهر كاملة بعد الولادة، وهو ما يعتبر إجازة كبيرة بالنسبة للنساء الأمريكيات اللواتي يحصلن في العادة على كل هذا الوقت كإجازة، فيما حصلت دوقة كامبريج كيت ميدلتون على إجازة قدرها 6 شهور بعد ميلاد ابنها لويس، وهي الإجازة الطبيعية التي حصلت عليها ديانا، وتحصل عليها جميع الأمهات بشكل عام في الوظائف الطبيعية في بريطانيا.