خاص بالصور – “سفراء الأرز” يجتمعون بحفل ضخم ومميّز… وموسم رابع قريبًا

توّجت الآنسة هيفاء شربل نجاح الموسم الثالث من برنامجها “سفراء الأرز” بحفل عشاء ضخم أُقيم في فندق الـLe Royal في ضبية، على شرف السفراء الذين شاركوها رحلتها ضمن البرنامج، وذلك بحضور النائب ميشال معوّض، وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والسفراء ورؤساء البلديات ومجموعة من المغتربين اللبنانيين، بالاضافة الى أهل الصحافة والإعلام.

موقع “الخليج 365” كان حاضرًا في حفل العشاء الذي أجمع الحضور على تميّزه وروعة الأجواء التي سيطرت عليه، خصوصا أن النجم ناجي اسطا هو من أحيا الحفل، حيث قدّم أجمل الأغنيات التراثية والوطنية اللبنانية، الى جانب باقة من أروع أغنياته التي كانت كفيلة بإشعال الأجواء وجعلت الحاضرين، وخصوصًا اللبنانيين المغتربين منهم، يتحمّسون ويرقصون “الدبكة”، التي تُعتبر من التراث اللبناني الأصيل، فامتلأت الصالة بأجواء من الألفة والفرح والأصالة.

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وفي حديث لموقع “الخليج 365” قالت هيفاء شربل إن هذه المناسبة هي بمثابة جمعة عائلية، حيث يتم تكريم من شاركها الموسم الثالث من البرنامج، الى جانب أشخاص آمنوا بـ “سفراء الأرز” وكانوا من أكثر الداعمين له، واعدة بالتالي بمفاجآت جديدة وكثيرة في الموسم المقبل من البرنامج. الى ذلك، وجّهت هيفاء تحية لأسرة موقع “الخليج 365” وعلى رأسهم رئيسته الإعلامية باتريسيا هاشم والتي رافقت هيفاء وبرنامجها منذ بداياته، وكانت من أكثر الداعمين والمؤمنين بالرسالة التي يحملها “سفراء الأرز”، لافتة في المقابل الى أن “الخليج 365” قد أثبت عل مدى السنوات تميّزه وموضوعيته في نقل الأخبار.

الوزير السابق مروان شربل اعتبر في حديث لموقعنا أن ما تقوم به هيفاء هو عمل ممتاز جدًا، حيث أنها تؤمّن التواصل بين اللبناني المغترب واللبناني الموجود داخل البلد، لافتا كذلك الى الاقبال الكثيف على الحفل، خصوصا من السفراء الاجانب الذين حضروا وشاركوا وعرفوا أهمية هذا الحدث. وأشار شربل الى أن اسم “سفراء الارز” يجسّد اللبنانيين المغتربين الذين يُعتبرون حجر أساس في الوطن، إذ يتّكل الأخير عليهم في انعاش الوضع الاقتصادي والحثّ على الاستثمار داخل لبنان، ما ينعكس ايجابا على البلد وسكانه. وفي الختام، تمنّى الوزير لموقع “الخليج 365” التقدّم والانتشار أكثر، خصوصا انه يتميّز بالصدق والشفافية.

من جهته، عبّر النجم ناجي اسطا عن سعادته بإحياء العشاء السنوي لـ”سفراء الأرز”، وإضافة لمسته الفنيّة الكفيلة بإشعال الأجواء، لافتا في حديث لـ”الخليج 365” الى ان من واجبات الفنان الاهتمام بهذه المشاريع ودعمها، كونها صلة وصل بين اللبنانيين والمغتربين في كافة أنحاء العالم.

وفي ختام السهرة قُطع قالب من الحلوى، حمل اسم هيفاء شربل و”سفراء الأرز”، وذلك وسط أجواء حماسية ومميّزة.