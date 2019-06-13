كلوي كارداشيان تكذب.. وأزمة علاقتها بتريستان تومسون تشتدّ عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد حديث بعض التقارير خلال الساعات الماضية عن قيام جوردان كريج، زوجة تريستان تومسون السابقة، بطلب حضانة طفلها والحصول على نفقة، واتهامها النجمة كلوي كارداشيان بأنها كانت "عشيقة" تريستان خلال فترة زواجهما، ها هي كلوي تخرج لتنفي ذلك الاتهام، موضحةً أن تريستان انفصل عن جوردان قبل مقابلتها نجم كرة السلة الأمريكية بفترة طويلة.

لكن المفاجأة التي كشفها موقع "رادار أونلاين" هو أن كلوي بدأت علاقتها الغرامية مع تريستان في بداية زواجه من جوردان.

وأشار الموقع إلى أن تريستان، 28 عامًا، وكلوي، 34 عامًا، التقطت لهما بعض الصور سويًا للمرة الأولى في يوم الـ 28 من أغسطس عام 2016، وأن كلوي كانت حاضرة في حفل الزفاف الخاص بكيفن وانيكو هارت الذي أقيم قبلها بأسبوعين، وتحديدًا يوم الـ 13 من أغسطس عام 2016، وهو الحفل الذي كان يحضره تريستان برفقة زوجته جوردان.

وتحصَّل الموقع على فيديو صادم ظهر فيه تريستان وجوردان، 27 عامًا، يجلسان إلى جانب بعضهما البعض مباشرة في حفل الزواج هذا، وكانت جوردان حاملًا في ابنها، برينس، آنذاك.

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كما أكد شهود عيان في غضون ذلك أن كلوي كانت حاضرة بالفعل حفل زفاف كيفن وانيكو هارت جنبًا إلى جنب مع تريستان وجوردان، وأنها ظهرت بالفعل في عدد كبير من الصور والفيديوهات التي التقطت خلال الحفل، وأكدت جوردان عبر "تويتر" أن كلوي كانت حاضرة فعلاً.

وكشف الموقع عن أن جوردان قالت في وثائق محكمة إضافية إن تريستان قدَّم لها رشوى قدرها 112 ألف دولار؛ كي لا تواعد أي رجال آخرين، بينما كان ما يزال على علاقة مع كلوي