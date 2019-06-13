أيمن زيدان يدعم أمل عرفة عبر "فيسبوك"

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""الخليج 365"" من بيروت: دعم الفنان السوري أيمن زيدان مواطنته الفنانة أمل عرفة، التي أعلنت اعتزالها مؤخراً إثر الهجوم الكبير الذي تعرّضت له على مواقع التواصل الإجتماعي تبعاً لمواقفها من بعض الاحداث في بلدها. وذلك في مدونة نشرها عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" كتب فيها: "الغالية أمل عرفة.. كوني واثقة ان كل ما تعرضتي له في الآونة الأخيرة لن يغيّر حقيقة أساسية أنك واحدة من أهم ممثلات جيلك ...موهبتك النادرة لن يهزمها الجحود الذي على مايبدو صار قدر الكثيرمن المبدعين في ظل الذائقة السائدة ...دمتِ واحدة من أيقونات الدراما السورية.

وكانت "عرفة" قد دافعت عن نفسها إبان الهجمة التي تعرّضت لها إثر عرض حلقة من مسلسلها الكوميدي "كونتاك"، والتي تناولت فيها مسألة قيام عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة بتصوير مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى في إحدى المناطق في سوريا. حيث تنفذ مشهداً كاذباً تصرخ فيه على أولادها باعتبارهم ماتوا جرّاء القصف وهم أحياء يمثلون موتهم بعد أن يسكب أحدهم الدم عليهم كي تكتمل عناصر المشهد. الأمر الذي اعتبره البعض انتقاصا من حرمة الموت، وسخرية من ضحايا الحرب في سوريا.

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هذه الانتقادات كانت قد دفعت "عرفة" لتقديم "رسالة اعتذار، أكدت فيها أن هدف اللوحة كان الإشارة إلى بعض من تلاعب بدماء السوريين عن طريق تزييف الحقائق وليس التعميم"، لكن اعتذارها الذي لم ينقذها من هجوم المعارضة، فتح عليها الهجوم من قبل الموالين للنظام، باعتبارها تعتذر لإرهابيين"! علماً أنها واجهت الأمر نفسه بهجومٍ مزدوج من المعارضة والموالاة عندما نعت الفنانة مي سكاف، المحسوبة على المعارضة السورية!

شكران مرتجى

من جهتها الفنانة السوريّة شكران مرتجى وجهت رسالةً دعم إلى زميلتها أمل عرفة، كتبت فيها: "أمل عرفة لم ولن تكوني بحاجة شهادتي على ما قدّمتيه للفن غناءاً وكتابةً وتمثيلاً من إبداع، الخلاف لا يفسد للود ولموهبتك قضيّة. أنت في الذاكرة، كنت وستبقين، ولا تحتاجين مني دليلاً. هذا المنشور لأقول لك: نحن محكومون بالأمل وأنت الأمل. حتى محبتي لا تحتاجين لها، فمحبيكي كُثر، وأي عتب أعلم أنه محبة والقلب يتسع لمحبة الكون... وان أحببت الآخرين لا يعني كرهاً لأحد، هكذا أنا أحب الجميع فالله محبة".

وكان ملفتاً أنها ختمت رسالتها بملاحظة قالت فيها: "هذا البوست لا لكي يصفق لي أحد ولا لأزيد عدد الفولورز ولا من أجل سكوب وأن أصبح حديث السوشل ميديا ولا تمسيح جوخ ولست بوقاً لأحد ولا لنيل دور ما. وإنما البوست لما ورد أعلاه فقط ولصيادي الماء العكر، صنارتكم اليوم خالية عذراً".