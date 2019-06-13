شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقترب من طرح بابا.. شاهد أعلى 4 أغانى له تحقيقا للمشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "بابا" المصورة على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام القليلة المقبلة حيث انتهى من تصويرها مؤخراً وبدأ فى عمليات الدعاية الخاصة بها بطرح أول مقطع من الأغنية على يوتيوب لتتصدر الترند فى معظم الدول العربية، وذلك قبل طرح الأغنية كاملة".

وينتظر متابعو محمد رمضان مشاهدة الكليب بالكامل خاصة وأن رمضان يظهر فيها بلوك غريب بعض الشيء وهو ويرتدى ملابس أشبه بالغجر، بينما يأمل محمد رمضان فى تحقيق "بابا" نجاحاً ومشاهدات كبيرة على غرار أغانيه السابقة ولعل أبرزها مافيا" التى حققت مشاهدات وصلت الى 123 مليون مشاهدة على يوتيوب لتكون الأغنية الأعلى مشاهدة لمحمد رمضان منذ قرار غنائه.

وخلال عام استطاع محمد رمضان تقديم العديد من الأغانى المصورة بطريقة الفيديو كليب وحققت مشاهدات كبيرة حيث أن "مافيا" كانت الأعلى مشاهدة من بين أغنياته، وتأتى فى المرتبة الثانية أغنية "نمبر وان" التى حققت 106 مليون مشاهدة منذ طرحها، وحلت أغنية "الملك" فى المرتبة الثالثة بعدما حصدت 91 مليون مشاهدة، فيما جاءت أغنية "فيروس" فى المركز الرابع بـ 26 مليون مشاهدة.

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