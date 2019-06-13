شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "حاول تنسانى" مفاجأة رامى صبرى لجمهوره ويطرحها خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب رامى صبرى برومو أغنيته الجديدة بعنوان "حاول تنسانى" ، المقرر أن يضمها لألبومه الجديد "فارق معاك"، والأغنية من كلمات الشاعر: تامر حسين، لحن: رامي صبري، توزيع :طارق توكل ، ومن المقرر طرحها على السوشيال ميديا وقناته على اليوتيوب خلال الساعات المقبلة .

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وفى سياق متصل، أحيا رامى صبرى حفلة ناجحة فى السعودية، التى أقيمت على مسرح كرز جدة للمنتديات، وشهدت الحلفلة حضورا جماهيريا كبيرا من محبى ومعجبى رامى فى السعودية والجاليات العربية .

وعلى مدار أكثر من ساعة ونصف أشعل رامى صبرى حماس جمهوره بعدد كبير من أغانيه مثل "أنا معاه" و"حبيبي الأولاني" و"الراجل" و"مش أنا"، مع تقديمه العرض اللايف الأول لأجدد أعماله "أنا بابا"، ووجه الشكر للهيئة العامة للثقافة والترفيه بالسعودية على تقديمه للجمهور السعودى لأول مرة.

يذكر أن رامى صبرى أوشك على الانتهاء من وضع اللسمات الأخيرة على ألبومه الجديد "فارق معاك" ، المقرر طرحه فى الاسواق خلال الفترة المقبلة.