شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كريس ايفانز.. شاهد صورة نادرة لنجم هوليود قبل الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الخميس نجم هوليود كريس ايفانز أو كابتن أمريكا مثلما يحلو لعشاقه تسميته بعيد ميلاده، وذلك بعدما تمكن خلال السنوات السابقة من لعب كافة الألوان خلال أهم الأدوار الذى قام بها ليصبح من أهم نجوم هوليود.

كريس ايفانز الذى أعلن فى وقت سابق عن انتهاء علاقته بدور كابتن أمريكا بشكل نهائى بعدما انتهت سلسلة مارفل الشهيرة التي تتعلق بهذا الفيلم، .. والذى يعد واحدا من أكثر نجوم هوليود وسامة نتعرض فى عيد ميلاده إلى صورة نادرة له قبل دخوله عالم التمثيل حينما لم يكن وقتها بنفس القدر من الشهرة الذى يحظي بها حالياً.

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