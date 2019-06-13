مديرة مدرسة تحاول حرق نفسها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم بلبنان

كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 03:00 مساءً - حاولت مديرة مدرسة الاتحاد التربوي ” حنان كرباج ” إحراق نفسها خلال اعتصام شاركت فيه مع الطلاب وأولياء الأمور أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في لبنان .
حيث قامت بسكب كمية من البنزين على ثيابها ووجهها محاولة إشعال النيران بجسدها .
إلا إن قام الأهالي والتلامذة بمنعها عن ذلك وقاموا بسكب كميات من المياه عليها .. كما حضر عناصر من الدفاع المدني ونقلوها إلى المستشفى لإصابتها بجروح طفيفة إثر تعرض وجهها لمادة البنزين .
وقامت كرباج بذلك نتيجة لرفض الوزير ” أكرم شهيب ” اعطاء طلابها بطاقات اجراء الامتحانات الرسمية مما يهدد بتخلفهم عن تأديتها .
وأكدت في تصريح لها أن مدرستها ليست ” دكان ” ومسجلة وفقا للوائح القانونية .
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