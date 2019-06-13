حرب كلامية بين مدير أعمال هيفاء وهبي ومروج شائعة إصابتها بالكبد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشبت حرب كلامية بين كل من محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، والصحفي اللبناني إيلي باسيل، مروج شائعة إصابة هيفاء وهبي بالكبد.

إيلي باسيل، قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «محمد وزيري أنا ما غلطت بإمَّك وشرفَها لحتى تِغْلط حضرتك بإمّي! الموضوع أخلاقيًّا وشرفيًّا زاد كتير كتير عن حدّه!! على كلٍّ... كلّو بوقته نتهاتف».

هيفاء وهبي ومحمد وزيري Advertisements

الأمر الذي دعا محمد وزيري للرد عليه قائلًا: «لا ده وقته يا باسيل اللي عندك طلعه يا حبيبي أنا مبخافش والموضوع أخلاقيا ومهنيًا فعلا بس أنت لا تعرف عن الأخلاق ولا المهنية انت كذاب».

وكانت هيفاء وهبي، قد كشفت عن تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا نقلت إلى المستشفى إلى أثرها، منذ ما يقرب من شهر، ونشر إيلي باسيل تغريدة عبر صفحته أكد من خلالها إصابة هيفاء وهبي، بالكبد وأنها في حالة خطيرة، وهو الأمر الذي نفاه مدير أعمالها وشقيقتها.

وأكدت شقيقة هيفاء وهبي، أنها تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وأن الأطباء يبحثون عن السبب الذي أدى لذلك.