رجاء الجداوي تكشف سبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ونقلت بسببها لإحدى المستشفيات الخاصة.

رجاء الجداوي، قالت في تصريحات صحفية، إن حالتها الصحية تحسنت بشكل كامل، وأنها عادت لمواصلة نشاطها الفني وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وعن سبب أزمتها الصحية قالت: «أصبت بانخفاض حاد في ضغط الدم وفقدت الوعي وتعرضت لأزمة صحية كبيرة، ولكن جميع الأطباء اجمعوا أن سبب ما تعرضت له هو قلة شرب المياة».

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وأضافت: «اعترف أنني رغم كوني عاشقة للطعام الصحي، إلا أنني أهملت الفترة الأخيرة في شرب المياه مما جعلني أتعرض لهذه الوعكة التي جعلتني أرقد بالمستشفى لأيام عدة».

وكانت رجاء الجداوي، قد كشفت أن بداية الأزمة كانت خلال تواجدها لدبي وكان الجو حارًا وفي نفس الوقت رطوبة، وصممت أن تصوم، ثم ركبت الطائرة وبقيت صائمة، حتى وصلت إلى مصر ولم تستطع السير لأنها كانت تشعر بالدوار.

وعانت رجاء الجداوي، من العديد من الشائعات حول حقيقة مرضها والتي دارت حول إصابتها بجلطة دماغية، وتدهور حالتها الصحية، بعد نقلها للمستشفى.