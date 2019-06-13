أصالة توجه تهنئة خاصة لمحمد عبده في عيد ميلاده

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة السورية أصالة تهنئة خاصة لفنان العرب المطرب السعودي محمد عبده، احتفالا بعيد ميلاده، والذي يوافق يوم 12 يونيو.
أصالة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “وللغالي القدوة القدير المُحترم.. أستاذ الفنّ والذّوق والرقيّ والمثابرة ... كلّ عام وأنتَ هواء هذا الوطن وأمانه”.
وأضافت: “كلّ عام وأنت المتربّع المُبهر المهتّم بتفاصيل عمله ، وفي كلّ مرّة بشكل مختلف ، متجدّد غضّ المشاعر وبريء الابتسامه ، حنون لطيف ، كلّ عام وأنت الخير #محمّد_عبده”.
وفنان العرب محمد عبده من مواليد 12 يونيو عام 1949، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 70 عاما، وهو يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، ومعروف بلقب “فنان العرب” ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.
وقد شارك محمد عبده كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. ويعتبر محمد عبده أبرز فناني السعودية.
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