كريم عبدالعزيز بعد سرقة حسابه على «أنستجرام»: ناس مريضة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرض حساب الفنان المصري كريم عبدالعزيز على «انستجرام» للسرقة لبعض الوقت، واستطاع الفنان أن يستعيده بمساعدة الأصدقاء.

كريم عبدالعزيز نشر صورة له من كواليس فيلم «الفيل الأزرق 2»، وكتب معلقا: « أول صورة بعد سرقة الأكاونت بتاعى من ناس والله مش عارف بتعمل كده ليه، ناس مريضة، صورة من الفيل الأزرق 2، عيد الأضحى 2019، يا رب يعجبكم».

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جمهور الفنان كريم عبدالعزيز نأه على عودة حسابه، وهنأه أيضا على الفيلم الجديد الذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الأول للجزء الثاني من الفيلم، وأصبح ترند على تويتر، وتصدر محركات البحث على جوجل.

البرومو حاز على إعجاب الجمهور أشعل شوقهم للتعرف على الأحداث، وحقق حتى الآن ما يقرب من 4 ونص مليون مشاهدة.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.