“البلوك” سلاح أحمد عز للرد على منتقدي “الممر”

متابعة بتجـــــــــرد: لم يجد الفنان أحمد عز سوى تفعيل خاصية الحظر على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للرد على بعض الأشخاص الذين انتقدوه خلال الفترة الماضية بسبب فيلم “الممر”، الذي يخوض به منافسة موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما من بينهم شريف منير وهند صبري وأحمد فلوكس وأحمد رزق ومحمد فراج وأمير صلاح الدين وغيرهم.

وغرد “عز”، عبر حسابه وقال: “عايز افرح بعض الناس بحاجة! لقد فعلت خاصية البلوك الآن، أحمد عز”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه ومتابعيه الذين أكدوا له أن ما قام به هو أفضل شيء للرد على انتقادات البعض التي لم يتقبلها.

جدير بالذكر أن أحمد عز قد انتهى مؤخرًا أيضًا من تصوير فيلمه الجديد “ولاد رزق 2″، والذي كان من المقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك، ولكن تم تأجيله لعيد الأضحى المقبل، والذي يشارك في بطولته بجانب نجوم الجزء الأول: عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، وأحمد الفيشاوي، ومن إخراج طارق العريان.

ومن المقرر أن يبدأ في استكمال تصوير مشاهد فيلمه المؤجل “العارف”، الذي يقوم ببطولته بجانب الفنان محمود حميدة وأحمد فهمي وغيرهم من النجوم.