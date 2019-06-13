مصطفى قمر يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد.. ويوجه رسالة لجمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل الفنان مصطفى قمر التحضيرات النهائية لألبومه الغنائي الجديد، استعدادًا لطرحه في الأسواق خلال شهر أغسطس المقبل.

ونشر “قمر”، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو له من داخل الاستوديو، ظهر فيه برفقة مدير أعماله ومهندس الصوت هاني محروس، وعلق عليه قائلا: “يا جماعة أخيرًا الجلسات النهائية للألبوم وكل شوية حاسمعكوا حاجة، أنا فرحان جدًا وواثق في الله بالنجاح ألبوم قوي قوي قوي بإذن الله”.

ويتعاون “قمر” في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، وعمرو مصطفى، ومحمد الهادي، ووليد سعد، وأمير طعيمة، ورضا زايد، وسامح كريم، ومودي سعيد، ورمضان محمد، وأسامة مصطفى، وخالد أمين، وأحمد علاء الدين، وغيرهم.

ويُعد فيلم “بورصة مصر”، أحدث عمل سينمائي يشارك فيه مصطفى قمر، وهو بطولة: علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، نجوي فؤاد، تأليف علاء مرسي، غادة حنفي، إخراج أحمد نور.