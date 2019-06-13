بالصور- ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي

بعدما أعلنت خطوبتها أواخر عام 2017، دخلت ملكة جمال لبنان لعام 2013 كارين غراوي القفص الذهبي منذ ساعات.

ونشرت “غراوي” على حسابها على انستغرام بعض الصور التي تجمعها مع زوجها جاد وهبي.

وكان حبيب كارين غراوي قد طلب يدها عام 2017 بطريقة رومنسيّة حيث نشرت صورة له وهو راكعاً أمامها يقدّم لها خاتم الزواج، فيما كتبت غراوي على الصورة: “لا شيء يضاهي شعورك عندما تتلقى عرضاً للزواج في بيت أحلامك الذي هو قيد الإنشاء، الحمدلله، أجمل مفاجأة، شكراً لكم جميعاً لجعل هذا اليوم مميّزاً”.