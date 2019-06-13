بالأرقام- جمهور “الباشا” يرد على بعض التافهين

بعد أشهر من التصوير في الربوع اللبنانيّة، انتهى فريق عمل “الباشا” من تصوير المسلسل بالكامل وذلك يوم أمس الأربعاء.

واحتفل الجميع بهذه المناسبة وسط النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل على شاشة “الجديد” منذ بدء عرضه في آذار الفائت.

وتحت عنوان “الجمهور يرد على بعض التافهين”، نشرت الصفحة الرسميّة لشركة الإنتاج مروى غروب الرقم الذي حققته حلقة الأربعاء بنسبة المشاهدة بحسب شركتي “ايبسوس” و”جي اف كي” والتي وصلت الى 18%.

Advertisements

هذا الرقم الكبير ليس بجديد على مسلسل “الباشا” الذي تفوّق طيلة شهر رمضان 2019 على كل المسلسلات التي عُرضت على الشاشات اللبنانيّة.

نذكر ان المسلسل مستمر بعرض حلقات جديدة على شاشة “الجديد” من الإثنين حتى الخميس بعد نشرة الأخبار المسائيّة. ويضم نخبة من وجوه الدراما السورية واللبنانية نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، رانيا عيسى، انور نور، منال طحان، زياد صابر، باميلا نون، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون، يمنى شري، جويل الفرن وغيرهم. كتابة رازي وردة،اخراج جورج روكز.

وقد حصل موقع “الخليج 365” على صورة حصريّة من آخر يوم تصوير حيث ظهر فريق العمل بالاضافة الى الممثل اسعد رشدان الذي كان متواجداً لدعم الممثلين في آخر يوم تصوير.