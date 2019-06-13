نجمة الأوسكار الأمريكية ميرا سورفينو تُثير صدمةً: تم اغتصابي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت النجمة الأمريكية ميرا سورفينو، الكثيرين بعد الكشف عن تعرضها للاغتصاب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.

وتشتهر سورفينو ذات الـ 51 عامًا بحصولها على جائزة الأوسكار، وكشفت عن تعرضها للاغتصاب أثناء المؤتمر الذي تناول ضرورة العمل على تعزيز قوانين التحرش والاعتداء الجنسي والإبلاغ عن الاغتصاب.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعد "ميرا" من بين الكثيرات اللاتي اتهمن هارفي واينشتاين بالتحرش الجنسي.

وعلى الرغم من كشفها تعرضها للاغتصاب أمام العشرات في المؤتمر الصحفي والمئات عبر الشاشات، إلا أنها رفضت التحدث بشأن تفاصيل الواقعة، وكانت منهارة عندما كشفت عن واقعة الاغتصاب.

ومع ذلك، قالت "ميرا": "لم أتحدث قط بشأن تعرضي للاغتصاب علنًا؛ لأنه يستحيل أحيانًا مشاركة مثل تلك الأمور مع الآخرين، وأنا أفعل ذلك هنا الآن؛ لأنني أحاول تقديم المساعدة، فأنا لم أستطع التعامل مع صدمات الماضي، ولم أطلب المساعدة التي كنت في حاجة إليها، فذلك العام ونصف الماضي كان مثيرًا وعصيبًا ورائعًا أيضًا بالنسبة لي".

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وأضافت: "أقف أمامكم هنا وأستطيع القول أنني ضحية تحرش لواينشتاين، ليس ذلك فقط، بل تعرضت للاغتصاب أيضًا".

وفيما يتعلق بواقعة تحرشها على يد "واينشتاين"، كشفت الممثلة الشقراء أن المنتج المتحرش حاول تدليكها بإحدى غرف الفندق في 1995 خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كما صرّحت أنه كان يطاردها لإغوائها من أجل إقامة علاقة معه.

وبالفعل، ذهب "واينشتاين" إلى منزل "ميرا" في منتصف إحدى الليالي، ولكن الممثلة الأمريكية استنجدت بصديق لها لحمايتها، وكما هو متوقع، أوضحت "ميرا" أن تصديها لأحد عمالقة عالم التمثيل والإنتاج، أثر سلبًا على تقدمها في مسيرتها التمثيلية.

وأوضحت أنه في حين قد يبدو شائعًا تورط الممثلات في علاقات مع المنتجين أو المخرجين من أجل الحصول على الشهرة ودخول عالم التمثيل، إلا أنها ترفض ذلك تمامًا ولم ولن تفعل ذلك.