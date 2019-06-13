فرقة كورية تُعيد "إنت معلم" للصدارة.. شاهدي الأداء الطريف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت أغنية "إنت معلم" للفنان المغربي سعد لمجرد تحصد النجاح وتؤكد أنها أغنية مميزة حتى بعد مرور وقت طويل على طرحها.

فالأغنية التي حصدت مشاهدات بالملايين والتي وصلت إلى ما يقارب الـ 750 مليون مشاهدة، بات صداها أكثر تأثيرًا ووصل إلى العديد من دول العالم.

ومؤخرًا، قامت الفرقة الكورية الجنوبية B.I.G، بإعادة غنائها على طريقتها الخاصة مع تصوير كليب خاص، كما قررت الفرقة المكونة من 5 أفراد إعادة الأغنية باللغة العربية، ومن دون إجراء أي تغييرات عليها باستثناء الكليب.

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وحصدت الأغنية فور نشرها ردود فعل واسعة وإيجابية، ولاقت استحسانًا كبيرًا بين جمهور لمجرد والجمهور العربي، خاصة أن طريقة غناء الفرقة باللغة العربية بدت طريفة وملفتة للانتباه.

ويبدو أن الكليب ساعد على زيادة نجاح الأغنية الأصلية وساهم بتسويقها عالميًا، بعد محاولة عدد من الجنسيات الكورية والعالمية العودة للأغنية الأصلية.