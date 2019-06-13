شكرا لقرائتكم بعد إشاعة إصابتها بالسرطان.. مدير أعمال هيفا وهبي يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيطرت حالة من الغموض على الحالة الصحية للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، التي صدمت الجميع قبل أيام بتغريدة كشفت فيها سبب غيابها طوال الفترة الماضية، قائلة إنها تمر بظرف صحي صعب، طالبة من الجميع تذكرها في صلواتهم. وأشعلت تلك التغريدة، التكهنات التي تراوحت بين الحديث عن متاعب في الكبد وإصابة بالسرطان.

وأمام تلك العاصفة من الإشاعات، وكمية الأسئلة التي تلقاها عبر حسابه على تويتر، أبدى الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال هيفا وهبي، انزعاجه الشديد، نافياً بشكل قاطع إصابة هيفا بالسرطان، أو بمشاكل في الكبد، متوعدا بملاحقة مطلقي تلك "الفبركات"، حين تسترد هيفا عافيتها.

ولفت وزيري إلى أن صحة الفنانة اللبنانية في تحسن مستمر، مؤكداً أنها تسترد عافيتها يوماً بعد آخر.

إلى ذلك، طلب من الجميع مراعاة أهل ومحبي صاحبة "بوس الواوا"، مشيراً إلى أن الإشاعات قد تؤثر على حالتهم النفسية، مناشداً تحري الدقة قبل كتابة أي خبر عن حالتها الصحية.