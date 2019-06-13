"ديزني" تنشر صورًا جديدة لأحد أفلام الرسوم المُتحرِّكة المُنتظرَة

نشرت شركة "ديزني" للرسوم المتحركة بعض الصور الجديدة لفيلمها المنتظر "Frozen 2"، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 22 نوفمبر المقبل 2019.

تدور قصة الفيلم بشأن إيلسا ملكة الجليد وشقيقتها الصغرى آنا، اللتين تذهبان في مغامرة جديدة مع أصدقائهم كريستوف وأولاف وسيفن، ويواجههم بعض المصاعب والتحديات.

يشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم إيفان راشيل وود وجوناثان جروف وسانتينو فونتانا وستيرلينغ كي براون وجوش جاد وإيدينا مينزيل وجينفر لي وكريستين بيل وآلن تودياك وإيفا بيلا وروبرت باين وسبينسر لاسي جانوس وأيدي ماكلورج وجادون ساند وكريس ويليامز وجيس كورتي ودينا كورتين وغيرهم.



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